Астон Вілла відмовилась від трансферу захисника Челсі
Аксель Дісасі
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Захисник лондонського Челсі Аксель Дісасі не перейде в Астон Віллу під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі бірмінгемський клуб припинив переговори з "синіми" та розглядає інші варіанти підсилення захисту.
Раніше повідомлялося, що 26-річний француз домовився про перехід в Астон Віллу. Проте лондонський клуб запросив велику ціну трансферу.
У сезоні-2024/25 Дісасі зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.
Контракт захисника з "синіми" розраховано до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.
Раніше Челсі оголосив про здійснення найдорожчого трансферу в історії жіночого футболу.