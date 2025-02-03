Астон Вілла відмовилась від трансферу захисника Челсі

Захисник лондонського Челсі Аксель Дісасі не перейде в Астон Віллу під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі бірмінгемський клуб припинив переговори з "синіми" та розглядає інші варіанти підсилення захисту.

Раніше повідомлялося, що 26-річний француз домовився про перехід в Астон Віллу. Проте лондонський клуб запросив велику ціну трансферу.

У сезоні-2024/25 Дісасі зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Контракт захисника з "синіми" розраховано до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.

Раніше Челсі оголосив про здійснення найдорожчого трансферу в історії жіночого футболу.