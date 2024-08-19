Челсі відмовив Наполі в оренді зіркового форварда

Челсі вирішив не відпускати бельгійського нападника Ромелу Лукаку в оренду в Наполі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Лондонці відхилили пропозицію в оренду з правом викупу за 30 мільйонів євро та вимагають 40 млн за трансфер бельгійця. У трансфері Лукаку особисто зацікавлений наставник Наполі Антоніо Конте.

Understand Chelsea have informed Napoli they still want at least €40m for Romelu Lukaku.



Loan with €30m obligation set to be rejected.🇧🇪 pic.twitter.com/r1ShzHLpDt — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 19, 2024

Раніше повідомлялося, що Ромелу можуть обміняти на форварда Наполі Віктора Осімхена.

Нагадаємо, що між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.