Челсі відмовив Наполі в оренді зіркового форварда
Челсі вирішив не відпускати бельгійського нападника Ромелу Лукаку в оренду в Наполі.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Лондонці відхилили пропозицію в оренду з правом викупу за 30 мільйонів євро та вимагають 40 млн за трансфер бельгійця. У трансфері Лукаку особисто зацікавлений наставник Наполі Антоніо Конте.
Раніше повідомлялося, що Ромелу можуть обміняти на форварда Наполі Віктора Осімхена.
Нагадаємо, що між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.