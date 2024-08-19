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Челсі відмовив Наполі в оренді зіркового форварда

Станіслав Лисак — 19 серпня, 23:27
Челсі відмовив Наполі в оренді зіркового форварда

Челсі вирішив не відпускати бельгійського нападника Ромелу Лукаку в оренду в Наполі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Лондонці відхилили пропозицію в оренду з правом викупу за 30 мільйонів євро та вимагають 40 млн за трансфер бельгійця. У трансфері Лукаку особисто зацікавлений наставник Наполі Антоніо Конте.

Раніше повідомлялося, що Ромелу можуть обміняти на форварда Наполі Віктора Осімхена.

Нагадаємо, що між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.

Наполі Челсі Ромелу Лукаку

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