Віра з єдиним нюансом: Челсі відправить Мудрика в оренду – джерело

Керівництво лондонського Челсі ухвалило рішення відправити українського вінгера Михайла Мудрика в оренду.

Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, "сині" все ще вірять у великий потенціал українця, попри його погані результати. Саме тому Мудрика хочуть віддати в оренду в інший клуб, аби він зміг отримати більше ігрового часу та проявити себе якомога краще, адже наразі він програв конкуренцію іншим гравцям на своїй позиції.

Пропозиції щодо оренди "аристократи" розглядатимуть під час зимового трансферного вікна.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів за Челсі 8 матчів, відзначившись трьома асистами. Напередодні 23-річний українець потрапив у рейтинг найбільш переоцінених гравців в історії.

Щодо зміни команди, нещодавно з'являлися слухи про можливий трансфер вінгера у Ліверпуль, французький Марсель та каталонську Барселону.