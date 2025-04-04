Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Тоттенгемом (1:0). Він зазначив, що його підопічні заслужили на 3 очки.

Слова італійського фахівця цитує BBC.

"Результат важливий, бо ми близькі до завершення сезону. У той же час ми намагаємося досягати результату, граючи так, як хочемо. У якісь моменти команда була дуже чудовою.

Загалом, я думаю, це була дуже хороша гра, я вважаю, ми заслужено перемогли, ми створили достатньо моментів, щоб забити вже в першому таймі. В останні 10 хвилин, я думаю, команда продемонструвала старання, згуртованість, дух і це те, що нам потрібно.

Якщо говорити про результати, то, звичайно, важливо вийти в Лігу чемпіонів, але особисто я намагаюся помічати, як ми вдосконалюємося з кожним днем, і з першого дня я бачу, що команда стає все кращою і кращою", – сказав Мареска.