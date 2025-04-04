Мареска прокоментував перемогу над Тоттенгемом
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Тоттенгемом (1:0). Він зазначив, що його підопічні заслужили на 3 очки.
Слова італійського фахівця цитує BBC.
"Результат важливий, бо ми близькі до завершення сезону. У той же час ми намагаємося досягати результату, граючи так, як хочемо. У якісь моменти команда була дуже чудовою.
Загалом, я думаю, це була дуже хороша гра, я вважаю, ми заслужено перемогли, ми створили достатньо моментів, щоб забити вже в першому таймі. В останні 10 хвилин, я думаю, команда продемонструвала старання, згуртованість, дух і це те, що нам потрібно.
Якщо говорити про результати, то, звичайно, важливо вийти в Лігу чемпіонів, але особисто я намагаюся помічати, як ми вдосконалюємося з кожним днем, і з першого дня я бачу, що команда стає все кращою і кращою", – сказав Мареска.
Перемога дозволила Челсі набрати 52 очки та повернутися у четвірку найкращих. Натомість Тоттенгем з 34 балами посідає 14 місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, напередодні Ліверпуль здолав Евертон Віталія Миколенка, а Борнмут Іллі Забарного сенсаційно поступився Іпсвічу.