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Мареска прокоментував перемогу над Тоттенгемом

Руслан Травкін — 4 квітня 2025, 07:33
Мареска прокоментував перемогу над Тоттенгемом
Енцо Мареска
Getty images

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Тоттенгемом (1:0). Він зазначив, що його підопічні заслужили на 3 очки.

Слова італійського фахівця цитує BBC.

"Результат важливий, бо ми близькі до завершення сезону. У той же час ми намагаємося досягати результату, граючи так, як хочемо. У якісь моменти команда була дуже чудовою. 

Загалом, я думаю, це була дуже хороша гра, я вважаю, ми заслужено перемогли, ми створили достатньо моментів, щоб забити вже в першому таймі. В останні 10 хвилин, я думаю, команда продемонструвала старання, згуртованість, дух і це те, що нам потрібно.

Якщо говорити про результати, то, звичайно, важливо вийти в Лігу чемпіонів, але особисто я намагаюся помічати, як ми вдосконалюємося з кожним днем, і з першого дня я бачу, що команда стає все кращою і кращою", – сказав Мареска.

Перемога дозволила Челсі набрати 52 очки та повернутися у четвірку найкращих. Натомість Тоттенгем з 34 балами посідає 14 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль здолав Евертон Віталія Миколенка, а Борнмут Іллі Забарного сенсаційно поступився Іпсвічу.

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