Мудрик проти Луніна: Челсі анонсував товариський матч проти Реала

Лондонський Челсі проведе товариський поєдинок проти мадридського Реала під час літнього туру в США.

Про це "сині" повідомили у соцмережах.

Зустріч відбудеться 6 серпня у Шарлотт на Bank of America Stadium.

Chelsea vs Real Madrid in Charlotte is now just two months away! 🇺🇸#BluesInTheUSA — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 6, 2024

Відтак українські легіонери Михайло Мудрик та Андрій Лунін зможуть зустрітися віч-на-віч на полі.

Нагадаємо, Челсі в цьому сезоні Англійської Премʼєр-ліги посів 6 місце та здобув путівку у Лігу конференцій.

Зі свого боку Реал виграв чемпіонат Іспанії та став переможцем Ліги чемпіонів, здолавши у фіналі Боруссію Дортмунд.