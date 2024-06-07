Мудрик проти Луніна: Челсі анонсував товариський матч проти Реала
Лондонський Челсі проведе товариський поєдинок проти мадридського Реала під час літнього туру в США.
Про це "сині" повідомили у соцмережах.
Зустріч відбудеться 6 серпня у Шарлотт на Bank of America Stadium.
Відтак українські легіонери Михайло Мудрик та Андрій Лунін зможуть зустрітися віч-на-віч на полі.
Нагадаємо, Челсі в цьому сезоні Англійської Премʼєр-ліги посів 6 місце та здобув путівку у Лігу конференцій.
Зі свого боку Реал виграв чемпіонат Іспанії та став переможцем Ліги чемпіонів, здолавши у фіналі Боруссію Дортмунд.