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Мудрик проти Луніна: Челсі анонсував товариський матч проти Реала

Владислав Уткін — 7 червня, 16:23
Мудрик проти Луніна: Челсі анонсував товариський матч проти Реала

Лондонський Челсі проведе товариський поєдинок проти мадридського Реала під час літнього туру в США.

Про це "сині" повідомили у соцмережах.

Зустріч відбудеться 6 серпня у Шарлотт на Bank of America Stadium.

Відтак українські легіонери Михайло Мудрик та Андрій Лунін зможуть зустрітися віч-на-віч на полі.

Нагадаємо, Челсі в цьому сезоні Англійської Премʼєр-ліги посів 6 місце та здобув путівку у Лігу конференцій.

Зі свого боку Реал виграв чемпіонат Іспанії та став переможцем Ліги чемпіонів, здолавши у фіналі Боруссію Дортмунд.

Андрій Лунін Реал Мадрид Челсі Михайло Мудрик

Андрій Лунін

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