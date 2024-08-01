Час відповідальності за гучні обіцянки. На що ставити в матчі Полісся — Олімпія

1 серпня о 19:00 за Києвом житомирське Полісся спробує зробити правильні висновки з уроків першого матчу в історії клубу на єврокубковій арені. У грі-відповіді в межах другого раунду кваліфікації Ліги конференцій із словенською Олімпією команда Імада Ашура прагнутиме відіграти відставання в 2 мячі.

Як відомо, перед стартом сезону з табору "вовків" було чутно заяви, які наробили в інформаційному полі багато шуму. Що ж, для Полісся "день Х" настав набагато раніше, ніж можна було прогнозувати.

Поговоримо про матч через призму любителів азарту. Представлені нижче варіанти зможуть зацікавити найвимогливіших любителів азарту. На матч четверга, за підсумками якого Полісся може потрапити у третій раунд кваліфікації третього за престижністю єврокубка, пропонуємо зазначені нижче коефіцієнти.

Основний розвиток подій

Показники обох команд в цілому вказують на вірогідну невелику кількість забитих м'ячів у грі. Так, не більш як два голи в основний час глядачі бачили за підсумками 6 із попередніх 8 зустрічей Олімпії у Лізі конференцій. У випадку з Поліссям такої статистики зі зрозумілих причин не буде, але в домашніх останніх офіційних іграх "вовків" теж фіксувався "низ" — так було в 4 поєдинках поспіль.

ФК Полісся

Для Полісся та його тренерського штабу матч має екзистенційне значення. Житомирцям треба рятувати обличчя, і якщо не за результатом, то точно — за грою, показувати, чого вони варті. Саме тому ризикнемо спрогнозувати непрограш "вовків" разом із дещо підвищеним "низом" — тримаємо в голові розуміння того, що в таких іграх все щодо кількості забитих м'ячів може піти дещо не за "планом".

Ставка: 1Х+ТМ (4,5) за 1,52

Коректної гри не побачимо

Для обох команд вихід у наступний раунд — питання не тільки престижу, а й фінансів. Звісно, головний приз попереду — за можливість виступати в основній сітці змагання, але й на стадії кваліфікації настригти грошенят теж можна. Тому жодних компромісів у матчі-відповіді бути не може, а жорсткому перебігу подій на полі та можливим навіть грубощам зі сторони команд "сприяє" й персона судді гри.

Матч обслуговуватиме серб Мілош Міланович. Його "візитка" вказує на те, що цей пан надає перевагу не діалогу з футболістами, а такому засобу погашення навіть мінімальних пристрастей у грі, як картки. У сезоні-2023/24 Міланович на міжнародному рівні відпрацював шість матчів. І за таку відносно незначну кількість ігор витягував з кишені жовтий колір 38 разів! Тобто в середньому за матч він не усно попереджає футболістів у кількості 6,3 рази. У цих же поєдинках він тричі футболістів вилучав. Причому в середньому за гру Міланович фіксує порушення, на перший погляд, не так часто — 24 рази. Проте, схоже, є прихильником доволі радикального трактування тих чи інших епізодів. Варто знати й те, що цей добродій і пенальті призначити може без вагань. Вірогідність такого розвитку подій у матчах із його участю в єврокубках — 50%.

Ставка: Жовті картки ТБ (5) за 1,57

Нестримність "вовків", помножена на небезпеку від "драконів"

За підсумками вже першої зустрічі на двох команди подали з корнерів 12 разів. Такий показник говорить, як про активне залучення флангів, так і про доведення до ударів багатьох спроб атакувати. В другому матчі можна чекати на продовження тенденції.

ФК Полісся

Звісно ж, у більшій мірі такий сценарій, як виглядає, залежить від номінальних господарів. "Вовкам" треба відігравати відставання в два голи, і зробити це без максимально активних походів уперед неможливо. Вірогідно, крилами атак українського клубу знову будуть колишні "дніпряни" Олександр Назаренко та Олексій Гуцуляк, які вміють створювати гостроту у своїх зонах. Проте словенці відсиджуватися на своїй половині теж не будуть. Перший матч показав, що Віктор Санчес надає перевагу принципу "найкращий захист — атака", але при цьому фактично запрошує суперника наступати, щоб той розкривався. У підсумку Полісся більше володіло м'ячем, проте Олімпія була значно гострішою та більш ефективною в атаці. У матчі-відповіді такий сюжет теж можливий, а кількість подач з корнерів, вірогідно, знову буде не мінімальною.

Ставка: Кутові ТБ (9) за 1,65