Полісся — Олімпія Любляна: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 1 серпня, житомирське Полісся зіграє проти словенської Олімпії в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться на міському стадіоні в Ґлівіце, Польща. Початок — о 19:00 за київським часом.
Зазначимо, що перша зустріч між цими командами завершилася перемогою Олімпії з рахунком 2:0. Переможець цієї пари в наступному етапі зустрінеться з тим, хто програє у парі Шериф (Молдова)/Ельфсборг (Швеція).
Полісся
Житомирський клуб вперше в історії пробився до єврокубків, посівши у дебютному сезоні Прем'єр-ліги п'яту сходинку. Після сезону команду очолив колишній наставник юнацької команди Дніпра-1 Імад Ашур, для якого це буде дебют на посаді головного тренера дорослої команди.
Полісся дуже активно провело міжсезоння, підписавши 13 гравців у літнє трансферне вікно. Проте один з новачків житомирців Данило Безкоровайний не зможе допомогти "вовкам" через травму хрестоподібних зв'язок. Решта футболістів будуть доступні.
Олімпія Любляна
У сезоні-2023/24 Олімпія не змогла захистити чемпіонський титул та посіла 3 місце у чемпіонаті Словенії. Протистояння проти Полісся є першим для словенського клубу проти українських колективів.
Олімпія вже встигла зіграти два матчі у словенському чемпіонаті, спершу вона перемогла Примор'є (2:0), а потім мінімально здолала Копер (1:0). Серед втрат — Антоніо Марін, у якого травма коліна.
Цікаво, 21-річний боснійський нападник Олімпії Адмiр Брiстiч цього літа перебрався в Полісся на правах оренди та навіть зіграв у першому матчі протистояння, проте нічим не відзначився й отримав оцінку 6,1.
Де дивитися
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Орієнтовні склади
Полісся: Кудрик — Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Тейлор, Таллес, Танковський, Мустафаєв, Назаренко, Луїфер, Гуцуляк.
Олімпія: Відовшек — Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Сілва, Доффо, Агба, Лукас, Бултам, Брест, Коїч.
Факти і цифри
- Для Полісся це дебютний виступ в єврокубках;
- Полісся майже вдвічі дорожче за Олімпію (22,45 проти 11,63 мільйонів євро);
- Житомирський клуб має більш вікових гравців у порівнянні зі словенським колективом (24,2 проти 23,6);
- У складі Полісся та Олімпії рівна кількість збірників (по 4), проте представників молодіжних збірних більше в української команди (9 проти 4);
- У Полісся трохи менше легіонерів, порівняно з Олімпією (14 проти 17);
- Для Олімпії це перше протистояння проти українських клубів;
- У складі Полісся виступає Адмір Брістіч — нападник, орендований саме в Олімпії.
Прогноз Чемпіона
- 2:1 — перемога Полісся.
Коефіцієнти від Фавбет
- Перемога Полісся — 2,51.
- Нічия — 3,45;
- Перемога Олімпії — 2,67;
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