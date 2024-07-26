Брак досвіду чи майстерності? 4 висновки з матчу Олімпія — Полісся

Дебютний матч житомирського Полісся в єврокубках приніс українському клубу розчарування. Виїзна поразка 0:2 шанси на вихід у наступний раунд залишає, проте "вовкам" неодмінно треба суттєво покращувати гру вже в найближчі дні.

Чемпіон розбирався у грі дітища Геннадія Буткевича на холодну голову. І прийшов до наступного.

Новачки зіграли, і не вразили

Перед стартом сезону "вовки" знову відчутно оновили склад. Команду поповнили аж 11 нових футболістів. Чотирьох із них ми побачили з перших хвилин, ще двоє з'явилися у грі з лави запасних. Усіх новобранців об'єднує одне — кожен на полі реальною бойовою одиницею, яка здатна щось дати команді вже зараз, не виглядав.

Фото: ФК Полісся

Чи могли бути інакше в умовах, коли ти свідомо йдеш на такі численні покупки на ринку? За результат, як і за побудову команди, відповідає тренер. Чому в грі, яку в таборі Полісся з нетерпінням очікували ще з травня, колектив єдиним цілим аж ніяк не виглядав, а також не зміг компенсувати відсутність малюнку гри бажанням та самовіддачею — питання до Імада Ашура.

Відсутність сильних суперників — точно правильний шлях?

Очевидною стратегією Полісся у міжсезонні була ставка на відносно легких суперників. Такими командами по відношенню до житомирців можна назвати Кудрівку-Ниву, ЛНЗ, Верес та Епіцентр. Жодної команди з реальними претензіями на єврокубки від УПЛ. Не кажучи вже про опонентів із числа закордонних колективів.

Фото: ФК Полісся

У ситуації, коли ти маєш готуватися до завжди складного прем’єрного матчу в єврокубках підхід без залучення команд із числа не українських клубів виглядає, щонайменше, дивним. Клубам УПЛ виїжджати на закордонні збори дозволено. За своїми можливостями та бюджетом Полісся — точно не та команда, яка не може собі дозволити такі витрати. Та й безпосередньо перед грою з Олімпією житомирці перебували в передмісті Польщі.

Нема Луіфера — нема гостроти

Нападник "вовків" Луіфер Фернандес залишив по собі гарну пам’ять за ті 10 матчів, які він провів у складі Полісся після переходу з Пуерто в березні. Венесуелець відзначився 4 голами, і взагалі проявив себе найбільш класним форвардом команди. У матчі з Олімпією він не був включений навіть у заявку на матч. Причини такого рішення тренерського штабу невідомі, а інший центрфорвард Пилип Будківський гру відверто провалив.

Фото: ФК Полісся

За весь матч житомирці спромоглися нанести по воротам суперника аж 3 удари в отвір. І жоден з них створити реальну небезпеку не дозволив. Враження, що гру веде Олімпія, а не Полісся, не покидало усю щонайменше другу половину. Тоді як "вовки" могли сподіватися хіба що на випадок, а не методично йшли до мети, лупаючи скалу впертої завзятості суперника. Без ударів у футболі не перемагають — про таку просту аксіому в таборі Полісся, читай, забули.

Перемога опонента — тренерська

Побоювання щодо спроможностей Імада Ашура як молодого й малодосвідченого тренера виникли не перед матчем. У нашому матеріалі щодо перспектив Полісся перед стартом сезону позиція наставника викликала чи не найбільше запитань. Як виявилося, наразі головний тренер дійсно є чи не найслабшою ланкою амбітної команди.

Фото: ФК Полісся

Опонент Ашура — 47-річний іспанець Віктор Санчес — встиг попрацювати і в Малазі, і в Бетисі, і у Депортиво, і в Олімпіакосі. Й свого візаві переграв беззаперечно. Олімпія віддала Поліссю м’яча, а сама надзвичайно ефективно ловила суперника як на контратаках, так і при частих втратах суперником сфери чи в центрі поля, чи одразу після його переходу. Ашур знайти протидію такому нехитрому підходу не зміг — пан Імад взагалі не знайшов ідей для зміни гри команди протягом матчу. Розплата не забарилася.