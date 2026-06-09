Вірні клубній ідентичності: Динамо презентувало нову ігрову форму на наступний сезон
У вівторок, 9 червня, київське Динамо оприлюднило світлини нового комплекту форми від New Balance, у якому команда гратиме у наступному сезоні-2026/27.
Про це інформує пресслужба клубу.
Кияни вирішили не відступати від традиційних кольорів та не втрачати клубної ідентичності.
Домашня форма виконана у білому кольорі з блакитними смугами та ромбоподібними елементами. Дизайн поєднує багаторічні традиції столичного гранда з сучасним поглядом на футбольну естетику.
Натомість виїзний комплект присвячений 40-му ювілею тріумфу Динамо у Кубку володарів кубків УЄФА-1986. Насичений синій колір доповнений світло-зеленими вертикальними акцентами.
Воротарі гратимуть у чорному та яскраво-довтому кольорах.
Уся форма розроблена із використанням технології NB Dry, що забезпечує комфорт, вентиляцію та свободу рухів на полі.
Нагадаємо, що команда Ігоря Костюка за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 посіла четверте місце у турнірній таблиці першості, набравши 57 балів у 30-ти турах.
Кияни дещо врятували сезон завдяки перемозі у Кубку України, де у фіналі "біло-сині" впевнено переграли Чернігів 3:1.
Раніше Олександр Зінченко розповів про інтерес одного клубу до забивного форварда киян Матвія Пономаренка.