Вірні клубній ідентичності: Динамо презентувало нову ігрову форму на наступний сезон

У вівторок, 9 червня, київське Динамо оприлюднило світлини нового комплекту форми від New Balance, у якому команда гратиме у наступному сезоні-2026/27.

Про це інформує пресслужба клубу.

Кияни вирішили не відступати від традиційних кольорів та не втрачати клубної ідентичності.

Домашня форма виконана у білому кольорі з блакитними смугами та ромбоподібними елементами. Дизайн поєднує багаторічні традиції столичного гранда з сучасним поглядом на футбольну естетику.

Натомість виїзний комплект присвячений 40-му ювілею тріумфу Динамо у Кубку володарів кубків УЄФА-1986. Насичений синій колір доповнений світло-зеленими вертикальними акцентами.

Воротарі гратимуть у чорному та яскраво-довтому кольорах.

Уся форма розроблена із використанням технології NB Dry, що забезпечує комфорт, вентиляцію та свободу рухів на полі.

Нагадаємо, що команда Ігоря Костюка за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 посіла четверте місце у турнірній таблиці першості, набравши 57 балів у 30-ти турах.

Кияни дещо врятували сезон завдяки перемозі у Кубку України, де у фіналі "біло-сині" впевнено переграли Чернігів 3:1.

Раніше Олександр Зінченко розповів про інтерес одного клубу до забивного форварда киян Матвія Пономаренка.