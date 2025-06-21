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Бєсєдін визначився зі своїм майбутнім клубом

Олександр Булава — 21 червня 2025, 16:50
Бєсєдін визначився зі своїм майбутнім клубом
ФК Динамо

Український нападник Артем Бєсєдін вирішив продовжити контракт із клубом Артіс із Брно (Лішень – прим), який виступає у другій лізі Чехії.

Про це футболіст розповів у коментарі Sport.ua.

29-річний форвард хоче допомогти чеському колективу піднятися у вищій дивізіон в наступному сезоні.

"Ми обговорили різні нюанси і дійшли до того, що продовжили контракт ще на один рік.

Дуже б хотілося, щоб Артіс вийшов у вищий дивізіон. Я віддам усі сили, щоб допомогти команді вирішити це завдання. А далі буде видно", – сказав Бєсєдін.

Артем Бєсєдін приєднався до клубу в січні. Він відіграв 8 поєдинків і забив 1 гол. Нещодавно клуб змінив головного тренера, а згодом вирішив змінити назву та емблему.

Артем Бєсєдін

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