Бєсєдін визначився зі своїм майбутнім клубом
ФК Динамо
Український нападник Артем Бєсєдін вирішив продовжити контракт із клубом Артіс із Брно (Лішень – прим), який виступає у другій лізі Чехії.
Про це футболіст розповів у коментарі Sport.ua.
29-річний форвард хоче допомогти чеському колективу піднятися у вищій дивізіон в наступному сезоні.
"Ми обговорили різні нюанси і дійшли до того, що продовжили контракт ще на один рік.
Дуже б хотілося, щоб Артіс вийшов у вищий дивізіон. Я віддам усі сили, щоб допомогти команді вирішити це завдання. А далі буде видно", – сказав Бєсєдін.
Артем Бєсєдін приєднався до клубу в січні. Він відіграв 8 поєдинків і забив 1 гол. Нещодавно клуб змінив головного тренера, а згодом вирішив змінити назву та емблему.