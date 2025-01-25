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Боротимусь за шанс: Бєсєдін заявив про бажання повернутися у збірну України

Олександр Булава — 25 січня 2025, 08:40
Боротимусь за шанс: Бєсєдін заявив про бажання повернутися у збірну України
Артем Бєсєдін
ФК Ордабаси

Український нападник Артем Бєсєдін оцінив свої перспективи повернення у національну збірну України.

Цитує гравця Іdnes.cz.

"Звичайно, шлях до збірної України нелегкий навіть із вищого дивізіону Казахстану, де я грав минулого разу. Команда складається в основному з гравців топ-5 ліг світу, якість зараз дійсно неймовірна.

Але я повинен з чогось почати, тому я тут. Можливо, боротимусь за шанс носити форму збірної у майбутньому", – розповів Артем.

Зазначимо, що форвард має досвід гри за національну команду – 19 матчів та два голи.

Нещодавно Бесєдін підписав контракт з клубом чеської Першої ліги Лішень. До цього виступав за Динамо Київ, з яким ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та одного разу Суперкубок. Також пограв за Металіст, Омонію та Ордабаси.

Артем Бєсєдін

Артем Бєсєдін

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