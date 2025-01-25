Боротимусь за шанс: Бєсєдін заявив про бажання повернутися у збірну України

Український нападник Артем Бєсєдін оцінив свої перспективи повернення у національну збірну України.

Цитує гравця Іdnes.cz.

"Звичайно, шлях до збірної України нелегкий навіть із вищого дивізіону Казахстану, де я грав минулого разу. Команда складається в основному з гравців топ-5 ліг світу, якість зараз дійсно неймовірна.

Але я повинен з чогось почати, тому я тут. Можливо, боротимусь за шанс носити форму збірної у майбутньому", – розповів Артем.