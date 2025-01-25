Боротимусь за шанс: Бєсєдін заявив про бажання повернутися у збірну України
Український нападник Артем Бєсєдін оцінив свої перспективи повернення у національну збірну України.
Цитує гравця Іdnes.cz.
"Звичайно, шлях до збірної України нелегкий навіть із вищого дивізіону Казахстану, де я грав минулого разу. Команда складається в основному з гравців топ-5 ліг світу, якість зараз дійсно неймовірна.
Але я повинен з чогось почати, тому я тут. Можливо, боротимусь за шанс носити форму збірної у майбутньому", – розповів Артем.
Зазначимо, що форвард має досвід гри за національну команду – 19 матчів та два голи.
Нещодавно Бесєдін підписав контракт з клубом чеської Першої ліги Лішень. До цього виступав за Динамо Київ, з яким ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та одного разу Суперкубок. Також пограв за Металіст, Омонію та Ордабаси.