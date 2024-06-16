Букса: Збірна Нідерландів зіграла фантастичну гру
Нападник збірної Польщі Адам Букса відреагував на поразку від Нідерландів у 1 турі Євро-2024.
Цитує футболіста УЄФА.
"Я дуже поважаю Нідерланди, вони зіграли фантастичну гру. Але ми також показали хорошу гру. Ми були явними аутсайдерами не тільки в цій грі, але й у цій групі загалом, тому я думаю, що ми можемо пишатися нашим внеском, але в таких матчах важливі лише очки.
Я дуже радий забити цей гол. Я завжди мріяв зіграти на цих турнірах, тому забивати тут — це чудова історія для мене. Але у мене змішані емоції, тому що після першого голу ми пропустили два і не отримали жодного балу. Тим не менш, досвід був чудовим, і я просто хочу більше", — сказав Букса.
У другому турі поляки зіграють з австрійцями, а нідерландці — з Францією.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Польщі та Нідерландів до Групи D також потрапили Франція та Австрія.