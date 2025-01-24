Чорноморець припинив співпрацю із українським хавбеком

Півзахисник Олександр Васильєв покинув Чорноморець.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

У лютому 2024 року клуб повідомляв, що футболіст продовжив контракт до кінця сезону-2024/25. Таким чином, контракт було розірвано достроково.

Васильєв приєднався до Чорноморця у січні 2023 року. У поточному сезоні 30-річний футболіст відіграв 9 матчів в усіх турнірах за одеситів, результативним діями не відзначався.

Раніше одеський Чорноморець підписав форварда Дениса Безбородька та півзахисника Еміля Мустафаєва.