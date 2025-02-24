Буффон: Аталанта має до кінця вірити в чемпіонство

Колишній воротар Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон вважає, що Аталанта здатна поборотися з Наполі та Інтером за перемогу в Серії А.

Про це легендарний італійський голкіпер заявив після того, як лідери чемпіонату провели матчі в межах 26 туру італійської Серії А.

"Наполі – Інтер? Я вважаю, що цей матч завершиться внічию. Аталанта зі Скудетто? Це була б неймовірна і чудова спортивна історія, але я б не назвав це несподіванкою. Радше результатом роботи і планування. Вони повинні вірити в це до кінця", – сказав Буффон.

Раніше Інтер вперше в нинішньому сезоні очолив Серію А після поразки Наполі від Комо (2:1). Підопічні Антоніо Конте не можуть здобути перемогу в чемпіонаті Італії вже чотири матчі поспіль, перевага "нерадзуррі" складає одне очко.

Аталанта впевнено перемогла Емполі та не дала Інтеру збільшити відрив, бергамасків відділяє від лідера три очки. Наступний матч Інтер та Наполі проведуть між собою, а Аталанта зустрінеться з Венецією.