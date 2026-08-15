Брентфорд домовився про трансфер 18-річного хавбека з Еквадору

Англійський Брентфорд досягнув усної домовленості з еквадорським Індепендьєнте дель Вальє щодо трансферу 18-річного півзахисника Дарвіна Гуагуа.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби вже погодили основні умови угоди. Найближчим часом сторони мають оформити необхідні документи та поставити офіційні підписи.

Гуагуа є вихованцем Індепендьєнте дель Вальє та виступає на позиції центрального півзахисника. У сезоні-2025/26 18-річний еквадорець провів за основну команду 20 матчів, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Після переходу до Брентфорда Гуагуа може стати конкурентом українському півзахиснику Єгору Ярмолюку, який виступає за англійський клуб із 2023 року.

Раніше повідомлялося, що брат Єгора Ярмолюка може продовжити кар'єру в донецькому Шахтарі.