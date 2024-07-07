Борщ, ґудзик та нісенітниця: як бразильці Шахтаря українською розмовляли
Донецький Шахтар не лише готується до нового сезону, але й вчить своїх бразильців розмовляти українською мовою.
Принаймні про це свідчить відео, яке з'явилося у соцмережах команди, де Педріньйо, Марлон Гомес та Егіналду намагаються вимовити українські слова. Найбільш емоційним був Марлон, а ось Педріньйо, за думкою вболівальників у коментарях, взагалі наговорив на український паспорт.
Відео
Нагадаємо, в першому спарингу на зборах підопічні Маріно Пушича розгромили Сараєво з Боснії і Герцеговини з рахунком 4:1, а у другому зіграли внічию з Хайдуком.