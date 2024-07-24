Бражко: Будемо працювати, щоб у другому матчі з Партизаном зіграти на нуль

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко сказав, що команда працюватиме, аби у матчі-відповіді проти Партизана не пропустити голів.

Його слова передає пресслужба киян.

"Звичайно, емоції ще присутні, адже всі розуміли, проти кого ми граємо. Потрібна була перемога, хотіли забити якомога більше, щоб мати перевагу перед матчем-відповіддю. Вважаю, зіграли дуже добре, але при цьому могли й не пропускати два мʼячі, там пенальті, там сумбур у штрафному майданчику. Будемо працювати, щоб у другому матчі зіграти на нуль. Загалом, були впевнені в собі. Так, неприємно було пропускати з пенальті, але по собі відчував, що ми дотиснемо, забʼємо. Пішли момент за моментом, могли й більше забивати. Утім, вважаю, зіграли добре", — сказав футболіст.

У першому матчі 2 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 кияни здобули розгромну перемогу над сербами (6:2). Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді й розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку, а головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.