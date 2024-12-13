Клуб АПЛ висунув ультиматум колективу з Хорватії через ідентичну емблему

Брайтон вимагає від Ядран-Галеб, клубу третього дивізіону Хорватії, змінити емблему.

Про це повідомляє Goal.

"Чайки" висунули остаточний ультиматум хорватській команді, щоб та змінила свій логотип, оскільки він дуже схожий на їхній.

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За інформацією джерела, Ядран-Галеб погодиться з вимогами Брайтона, і якщо вони змінять емблему, їм не буде загрожувати ніяких судових позовів.

Брайтон був заснований у 1901 році, а зі своєю нинішньою емблемою англійський клуб виступає, починаючи з 1977 року. Ядран-Галеб у свою чергу почав існування лише у 2001 році.

На даний момент колектив Фабіана Гюрцелера займає сьоме місце у таблиці чемпіонату Англії, заробивши 24 очки після 15 зіграних турів.