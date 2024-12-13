Клуб АПЛ висунув ультиматум колективу з Хорватії через ідентичну емблему
Каору Мітома
Instagram Брайтона
Брайтон вимагає від Ядран-Галеб, клубу третього дивізіону Хорватії, змінити емблему.
Про це повідомляє Goal.
"Чайки" висунули остаточний ультиматум хорватській команді, щоб та змінила свій логотип, оскільки він дуже схожий на їхній.
За інформацією джерела, Ядран-Галеб погодиться з вимогами Брайтона, і якщо вони змінять емблему, їм не буде загрожувати ніяких судових позовів.
Брайтон був заснований у 1901 році, а зі своєю нинішньою емблемою англійський клуб виступає, починаючи з 1977 року. Ядран-Галеб у свою чергу почав існування лише у 2001 році.
На даний момент колектив Фабіана Гюрцелера займає сьоме місце у таблиці чемпіонату Англії, заробивши 24 очки після 15 зіграних турів.