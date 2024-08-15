Брат Доннарумми перейшов у Торіно
Антоніо Доннарумма, брат голкіпера ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми став гравцем Торіно.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
34-річний італійський воротар перейшов до складу "гранатових" на правах вільного агента, контракт розрахований на один рік, з можливістю продовження ще на один. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 325 тисяч доларів.
Його минула угода із Падова завершилася наприкінці липня 2024 року. В минулому сезоні Антоніо провів за команду 36 матчів, у яких пропустив 27 голів, а 17 ігор він тримав ворота "сухими".
Нагадаємо, братом італійця Джанлуїджі Доннаруммою цікавиться Манчестер Сіті. "Містяни" шукають заміну Едерсону, який може перейти до Саудівської Аравії, натомість поточний клуб відомого голкіпера, ПСЖ, хоче зберегти його в команді, та готує новий контракт. На Євро-2024 Джанлуїджі разом зі збірної Італії дійшов до 1/8 фіналу, де поступився Швейцарії.