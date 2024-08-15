Брат Доннарумми перейшов у Торіно

Антоніо Доннарумма, брат голкіпера ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми став гравцем Торіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

34-річний італійський воротар перейшов до складу "гранатових" на правах вільного агента, контракт розрахований на один рік, з можливістю продовження ще на один. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 325 тисяч доларів.

Його минула угода із Падова завершилася наприкінці липня 2024 року. В минулому сезоні Антоніо провів за команду 36 матчів, у яких пропустив 27 голів, а 17 ігор він тримав ворота "сухими".

Antonio Donnarumma

7 luglio 1990, Castellammare di Stabia

Portiere, Torino Football Club pic.twitter.com/GQBye59Xda — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 14, 2024

Нагадаємо, братом італійця Джанлуїджі Доннаруммою цікавиться Манчестер Сіті. "Містяни" шукають заміну Едерсону, який може перейти до Саудівської Аравії, натомість поточний клуб відомого голкіпера, ПСЖ, хоче зберегти його в команді, та готує новий контракт. На Євро-2024 Джанлуїджі разом зі збірної Італії дійшов до 1/8 фіналу, де поступився Швейцарії.