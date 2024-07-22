Ман Сіті може підписати топового голкіпера на заміну Едерсону
Манчестер Сіті може підписати воротаря ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 25-річний голкіпер отримав пропозицію від англійського клубу. "Містяни" шукають заміну Едерсону, який може перейти до Саудівської Аравії, і Доннарумма є одним з основних варіантів. Головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола виявляє інтерес до трансферу і хотів би бачити італійця у своїй команді. Сам футболіст відкритий до всіх варіантів продовження кар'єри.
Зазначимо, що Доннарумма у минулому сезоні провів 42 матчі за ПСЖ, у 16 поєдинках залишив свої ворота "сухими". Трансферна вартість голкіпера за версією Transfermarkt становить 40 млн євро.
Напередодні Ман Сіті оголосив про перехід вінгера Труа Савіньйо, який останній рік провів у оренді за Жирону.