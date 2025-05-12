Динамо відправить півзахисника в оренду

Півзахисник Динамо Максим Брагару не входить у плани головного тренера команди Олександра Шовковського на наступний сезон.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

В оренді 22-річного гравця зацікавлені два клуби УПЛ – черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.

"ЛНЗ – це, тому що там Роман Григорчук, за якого він грав у свій найкращий футбол у своїй кар'єрі. І другий варіант – це Полісся. Тому що та розуміють, що Брагару може закрити три позиції, на обох флангах", – розповів журналіст Михайло Співаковський.

Зазначається, що Динамо не буде розглядати пропозиції клубів до завершення сезону. Остаточне рішення ухвалять в літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Брагару став гравцем киян влітку минулого року на правах вільного агента. До цього він виступав за одеський Чорноморець. У поточному сезоні на його рахунку 28 матчів та 1 гол. Його контракт розрахований до літа 2028 року.