Боруссія Дортмунд запропонує Терзичу новий контракт

Керівництво Боруссії Дортмунд змінило своє ставлення до головного тренера Едіна Терзича та запропонує йому новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чудовий виступ у Лізі чемпіонів зміг змінити враження від виступу в другій половині сезоні. Нагадаємо, що "джмелі" дійшли до фіналу ЛЧ, де поступилися Реалу.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund board, prepared for new meeting with Edin Terzic to extend his contract after excellent season in Champions League.



Terzic has been able to change the feelings about his work in the second part of the season and he will be offered a new deal. pic.twitter.com/7GKFvTZek4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024

У Бундеслізі дортмундці посіли 5 місце, однак змогли кваліфікуватися до ЛЧ через оновлений формат турніру.

Нагадаємо, що Терзич очолив Боруссію влітку 2022 року. Його нинішня угода розрахована до 2025-го.