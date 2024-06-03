Боруссія Дортмунд запропонує Терзичу новий контракт
Керівництво Боруссії Дортмунд змінило своє ставлення до головного тренера Едіна Терзича та запропонує йому новий контракт.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Чудовий виступ у Лізі чемпіонів зміг змінити враження від виступу в другій половині сезоні. Нагадаємо, що "джмелі" дійшли до фіналу ЛЧ, де поступилися Реалу.
У Бундеслізі дортмундці посіли 5 місце, однак змогли кваліфікуватися до ЛЧ через оновлений формат турніру.
Нагадаємо, що Терзич очолив Боруссію влітку 2022 року. Його нинішня угода розрахована до 2025-го.