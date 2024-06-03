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Боруссія Дортмунд запропонує Терзичу новий контракт

Станіслав Лисак — 3 червня, 10:47
Боруссія Дортмунд запропонує Терзичу новий контракт

Керівництво Боруссії Дортмунд змінило своє ставлення до головного тренера Едіна Терзича та запропонує йому новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чудовий виступ у Лізі чемпіонів зміг змінити враження від виступу в другій половині сезоні. Нагадаємо, що "джмелі" дійшли до фіналу ЛЧ, де поступилися Реалу.

У Бундеслізі дортмундці посіли 5 місце, однак змогли кваліфікуватися до ЛЧ через оновлений формат турніру.

Нагадаємо, що Терзич очолив Боруссію влітку 2022 року. Його нинішня угода розрахована до 2025-го.

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