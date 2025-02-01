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Сікан та Таловєров можуть дебютувати, Забарний протистоятиме Ліверпулю: матчі українців у Європі

Микола Дендак — 1 лютого 2025, 10:50
Сікан та Таловєров можуть дебютувати, Забарний протистоятиме Ліверпулю: матчі українців у Європі
Ілля Забарний
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Сьогодні, 1 лютого, одразу шість футболістів збірної України можуть зіграти у європейських чемпіонатах.

Зокрема, першим на поле може вийти захисник Плімута Максим Таловєров. Якщо це станеться, то українець проведе перший матч за свій новий клуб. Його команда у 30 турі Чемпіоншипу гратиме проти Вест Бромвіча.

Також Трабзонспор, який напередодні посилився Данилом Сіканом, завітає в гості до Кайсеріспора. Що нападник, що Артем Батагов потрапили у заявку на матч.

Також одночасно на поле вийдуть Борнмут з Іллею Забарним та Евертон Віталія Миколенка. "Вишні" у 24 турі АПЛ прийматимуть Ліверпуль, а Евертон гратиме проти Лестера. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Останнім о 22:00 на поле вийти може воротар мадридського Реала Андрій Лунін. Його команда у 22 турі Ла Ліги гратиме проти Еспаньйола.

Розклад матчів українців на 1 лютого

  • 14:30. Чемпіоншип: Плімут – Вест Бромвіч
  • 15:00. Суперліга: Кайсеріспор – Трабзонспор
  • 17:00. АПЛ: Борнмут – Ліверпуль
  • 17:00. АПЛ: Евертон – Лестер
  • 22:00. Ла Ліга: Еспаньйол – Реал Мадрид

Нагадаємо, напередодні центральні захисники Борнмута Ілля Забарний та Дін Гюйсен відзначилися унікальним досягненням в АПЛ.

Андрій Лунін Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Вест Бромвіч Евертон Ілля Забарний Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лестер Ліверпуль Віталій Миколенко Реал Мадрид Трабзонспор Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Батагов Максим Таловєров Данило Сікан Плімут Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Борнмут

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