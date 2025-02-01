Сікан та Таловєров можуть дебютувати, Забарний протистоятиме Ліверпулю: матчі українців у Європі

Сьогодні, 1 лютого, одразу шість футболістів збірної України можуть зіграти у європейських чемпіонатах.

Зокрема, першим на поле може вийти захисник Плімута Максим Таловєров. Якщо це станеться, то українець проведе перший матч за свій новий клуб. Його команда у 30 турі Чемпіоншипу гратиме проти Вест Бромвіча.

Також Трабзонспор, який напередодні посилився Данилом Сіканом, завітає в гості до Кайсеріспора. Що нападник, що Артем Батагов потрапили у заявку на матч.

Також одночасно на поле вийдуть Борнмут з Іллею Забарним та Евертон Віталія Миколенка. "Вишні" у 24 турі АПЛ прийматимуть Ліверпуль, а Евертон гратиме проти Лестера. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Останнім о 22:00 на поле вийти може воротар мадридського Реала Андрій Лунін. Його команда у 22 турі Ла Ліги гратиме проти Еспаньйола.

Розклад матчів українців на 1 лютого

14:30. Чемпіоншип: Плімут – Вест Бромвіч

15:00. Суперліга: Кайсеріспор – Трабзонспор

17:00. АПЛ: Борнмут – Ліверпуль

17:00. АПЛ: Евертон – Лестер

22:00. Ла Ліга: Еспаньйол – Реал Мадрид

Нагадаємо, напередодні центральні захисники Борнмута Ілля Забарний та Дін Гюйсен відзначилися унікальним досягненням в АПЛ.