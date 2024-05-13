Борнмут Забарного продовжив контракт з головним тренером
— 13 травня, 20:46
Борнмут підписав новий контракт з головним тренером команди Андоні Іраолою.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Угода з 41-річним іспанським фахівцем розрахована до 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Іраола очолив "вишні" влітку минулого року. За сезон-2023/24 він встановив три клубних рекорди в чемпіонаті Англії. Під його керівництвом Борнмут набрав найбільшу кількість очок (48), виграв найбільшу кількість матчів (13) і зафіксувати найменшу кількість поразок (15).
Наразі Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, займає 11 місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 48 очками. У завершальному турі команда зіграє проти Челсі.