Борнмут Забарного продовжив контракт з головним тренером

Борнмут підписав новий контракт з головним тренером команди Андоні Іраолою.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода з 41-річним іспанським фахівцем розрахована до 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Іраола очолив "вишні" влітку минулого року. За сезон-2023/24 він встановив три клубних рекорди в чемпіонаті Англії. Під його керівництвом Борнмут набрав найбільшу кількість очок (48), виграв найбільшу кількість матчів (13) і зафіксувати найменшу кількість поразок (15).

The news you all wanted to see 😍



Andoni Iraola signs a contract extension with #afcb ✍️🍒 pic.twitter.com/6LeuDN2vlh — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2024

Наразі Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, займає 11 місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 48 очками. У завершальному турі команда зіграє проти Челсі.