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Борнмут Забарного продовжив контракт з головним тренером

— 13 травня, 20:46
Борнмут Забарного продовжив контракт з головним тренером

Борнмут підписав новий контракт з головним тренером команди Андоні Іраолою.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода з 41-річним іспанським фахівцем розрахована до 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Іраола очолив "вишні" влітку минулого року. За сезон-2023/24 він встановив три клубних рекорди в чемпіонаті Англії. Під його керівництвом Борнмут набрав найбільшу кількість очок (48), виграв найбільшу кількість матчів (13) і зафіксувати найменшу кількість поразок (15).

Наразі Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, займає 11 місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 48 очками. У завершальному турі команда зіграє проти Челсі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

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