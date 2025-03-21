Борнмут привітав Забарного у соцмережах із голом у ворота Бельгії
Захисник Ілля Забарний відзначився голом у матчі Ліги націй проти Бельгії (3:1), допомігши збірній України сенсаційно здолати "червоних дияволів".
Після гри Борнмут, за який виступає центрбек, привітав свого футболіста зі взяттям воріт, опублікувавши фото цього епізоду.
Українець, який стояв на дальній стійці, вдало замкнув навіс Олександра Зінченка, підставивши ногу.
Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок – о 21:45 за Києвом.
На нашому сайті також доступний відеоогляд першої гри між збірними України та Бельгії.