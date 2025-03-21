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Борнмут привітав Забарного у соцмережах із голом у ворота Бельгії

Богдан Войченко — 21 березня 2025, 00:04
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Борнмут привітав Забарного у соцмережах із голом у ворота Бельгії

Захисник Ілля Забарний відзначився голом у матчі Ліги націй проти Бельгії (3:1), допомігши збірній України сенсаційно здолати "червоних дияволів".

Після гри Борнмут, за який виступає центрбек, привітав свого футболіста зі взяттям воріт, опублікувавши фото цього епізоду.

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Українець, який стояв на дальній стійці, вдало замкнув навіс Олександра Зінченка, підставивши ногу.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок  о 21:45 за Києвом.

На нашому сайті також доступний відеоогляд першої гри між збірними України та Бельгії.

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