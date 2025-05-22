Борнмут підписав 8-річного українця: Забарний вже привітав хлопчика

Англійський Борнмут, за який виступає українець Ілля Забарний, підписав 8-річного Єгора Климентьєва.

Про це йдеться на сторінці хлопчика в Instagram.

Зазначається, що маленький футболіст буде виступати за дитячу команду клубу – Борнмут U-9.

На цей трансфер вже відреагував захисник національної збірної України Ілля Забарний. Він привітав Климентьєва та побажав йому удачі в клубі.

"Привіт, Єгоре. Я тут, радий тебе вітати в академії та бути частиною цього клубу. Клуб росте і набирає обертів, тому бажаю тобі удачі та дуже радий тебе бачити", – сказав Забарний.

"Вишні" наразі посідають 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ з 53 очками в активі. Забарний є основним гравцем команди, зігравши за клуб 38 поєдинків.

Напередодні Борнмут визначився з майбутнім українського оборонця на літнє трансферне вікно.