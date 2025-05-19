Борнмут визначився з майбутнім Забарного

Борнмут спробує зберегти українського захисника Іллю Забарного на наступний сезон.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Серйозний інтерес до 22-річного українця проявляють Челсі, Ньюкасл, Манчестер Сіті та Тоттенгем.

Забарний сформував міцне зв'язку з Діном Гюйсеном в захисті "вишень". Виступи Хейсена принесли йому перехід до мадридського Реала за 60 млн євро.

Втрата обох центральних захисників була б катастрофою для клубу, тому клуб прийняв рішення відхилити всі пропозиції щодо українця.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У поточному сезоні в його активі 37 матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Забарний продовжує перебувати у сфері інтересів ПСЖ.