Заміна Забарному? Борнмут цікавиться захисником Лаціо

Клуб Іллі Забарного, Борнмут, проявляє інтерес до центрального захисника Лаціо Маріо Хіли.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Борнмут цього літа вже продав одного основного центрального захисника, Діна Гюйсена, в Реал. Найближчим часом покинути команду може і Забарний, який близький до переходу в ПСЖ.

Англійський клуб уже шукає заміну двом своїм основним центрбекам, і Хіла – одна із пріоритетних кандидатур. Проте Лаціо наразі не хоче відпускати свого гравця.

24-річний іспанець виступає за римський клуб з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи в 43 матчах у всіх турнірах. Контракт Хіли з Лаціо діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 30 мільйонів євро.