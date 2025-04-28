Борнмут у компанію до Забарного планує підписати захисника Реала

Англійський Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, влітку спробує підписати лівого бека Реала Франа Гарсію.

Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, мадридський клуб готовий розглянути його продаж за 25 мільйонів євро.

Головним претендентом є саме представник АПЛ, адже тренер "вишень" Андоні Іраола вже працював із Гарсією в Райо Вальєкано, де лівий захисник провів відмінний сезон, тому не проти бачити його в своїй нинішній команді.

Зазначається, що Гарсія розглядається в якості потенційної заміни іншому крайньому захиснику Мілошу Керкезу, який, ймовірно, влітку змінить клубну прописку на тлі інтересів з боку європейських грандів.

У поточному сезоні Гарсія зіграв за Реал 42 матчі у всіх турнірах, відзначившись 4-ма асистами.