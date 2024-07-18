Бордо Ігнатенка близький до банкрутства

Французький Бордо за який грає український півзахисник Данило Ігнатенко близький до банкрутства.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, після пониження у класі у 2022 році, керівництво "жирондинців" вело перемовини про продаж клубу Fenway Sport Group, проте угода не відбулась. Тепер власник Жерар Лопес зобов'язаний покрити дефіцит у 40 мільйонів євро, але зробити це він не в змозі. Зазначається, що під час зборів в Іспанії гравців попередили про ситуацію в клубі.

Бордо — 6-разовий чемпіон Франції. Має 4 перемоги в Кубку країни, 3 перемоги в Кубку ліги та 2 перемоги в Суперкубку.

Ігнатенко в попередньому сезоні за клуб провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.