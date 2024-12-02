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Бондаренко: Якщо будемо грати так, як з Рухом, то чемпіонством і не пахне

Олексій Мурзак — 2 грудня 2024, 16:24
Бондаренко: Якщо будемо грати так, як з Рухом, то чемпіонством і не пахне
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував втрачену перемогу над Рухом у 15 турі та оцінив перспективи "гірників" в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова наводить Український футбол.

"Не знаю, що й сказати. Хочеться похвалити, напевно, Рух. Важливо визнавати, напевно, що команда сьогодні була кращою, аніж ми, вони заслужили ці очки. Я думаю, це буде по-чоловічому – визнати, що ми були сьогодні не на своєму рівні. Треба, напевно, ритись у собі – те, чому ми так граємо свої матчі.

Ні, питання втоми досі неактуальне для нас. Це ніяк не пов'язано з утомою, це пов'язано, напевно... Не знаю, з чим це пов'язано – може, психологія, може... Не знаю, але з утомою я не хочу це пов'язувати, тому що соромно так грати.

Такі два останні результати – це важко, але, я ж кажу, що треба поритись у собі, щоб кожен знайшов якісь помилки, задумався над своєю грою. Треба виправляти, тому що, якщо будемо грати так, як сьогодні, то чемпіонством і не пахне", – зазначив Бондаренко.

Донецький клуб залишився третім в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 30 залікових балів. Рух набрав 19 очок і піднявся на 8-ме місце.

Рух Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

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