Так Кобіна ще ніхто не ображав: блогер видав шедевр українця за гол Роналду

Легендарний гол Василя Кобіна "бісіклетою" за Металіст у Лізі Європи знову став обговорюватися суспільством. Справа в тому, що офіційний акаунт турніру у соцмережах вирішив освіжити пам'ять фанатам, які отримали змогу знову насолодитися справжнім витвором мистецтва у виконанні українця.

За декілька днів публікація зібрала шалені майже 2 мільйони лайків та захоплені коментарі від більш молодої аудиторії, що могла не застати забитий м'яч нашого футболіста.

Скористатися цим незнанням вирішив один блогер, який зробив реакцію на гол. Нічого особливого, таке часто трапляється, проте хлопець захотів "хайпонути", підписавши відео як "гол Роналду". Це обурило багатьох фанатів футболу, у тому числі й українських.

Нагадаємо, Василь Кобін завершив футбольну карʼєру у 2019 році, після чого почав тренувати Минай. Зараз 39-річний український спеціаліст очолює Інгулець.

Після семи турів УПЛ команда йде на 15 місці, набравши лише чотири очки.