Артета – про перемогу над Іпсвічем: Перші 35 хвилин були блискучими

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про перемогу команди над Іпсвічем в матчі 33 туру чемпіонату Англії та похвалив підопічних за перший тайм.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"Ми дуже задоволені виступом. Перші 35 хвилин були блискучими та майже такими, які були в Мадриді. Команда забила два голи, але могла три або чотири.

Коли суперник отримав червону картку, то контекст гри змінився. Ми забили ще двічі, провели ротацію. Загалом це був чудовий вечір", – розповів Артета.

Окрім того, іспанець висловився стосовно можливої зміни складу на матч з Крістал Пелес.

"Ми повинні знайти 11 гравців для основного складу та зробити п'ять замін. Подивимось, як вони відновлюватимуться найближчими днями", – резюмував тренер "канонірів".

Вже 23 квітня лондонці зіграють проти Крістал Пелес – стартовий свисток матчу 34 туру АПЛ заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше Артета висловився про ранішню заміну Букайо Сака, який отримав болючий удар у гомілкостоп в першому таймі.