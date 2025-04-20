Артета – про перемогу над Іпсвічем: Перші 35 хвилин були блискучими
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про перемогу команди над Іпсвічем в матчі 33 туру чемпіонату Англії та похвалив підопічних за перший тайм.
Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".
"Ми дуже задоволені виступом. Перші 35 хвилин були блискучими та майже такими, які були в Мадриді. Команда забила два голи, але могла три або чотири.
Коли суперник отримав червону картку, то контекст гри змінився. Ми забили ще двічі, провели ротацію. Загалом це був чудовий вечір", – розповів Артета.
Окрім того, іспанець висловився стосовно можливої зміни складу на матч з Крістал Пелес.
"Ми повинні знайти 11 гравців для основного складу та зробити п'ять замін. Подивимось, як вони відновлюватимуться найближчими днями", – резюмував тренер "канонірів".
Вже 23 квітня лондонці зіграють проти Крістал Пелес – стартовий свисток матчу 34 туру АПЛ заплановано на 22:00 за київським часом.
Раніше Артета висловився про ранішню заміну Букайо Сака, який отримав болючий удар у гомілкостоп в першому таймі.