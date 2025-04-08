Вийти сухим із води не вийшло: зірку Реала зобов'язали підвищити аліменти екскоханій у шість разів

Захисник Реала Едер Мілітао програв справу своїй ексдівчині Кароліні Лімі, і тепер буде платити за доньку Сесілію 60 тисяч бразильських реалів на місяць.

А тепер трохи математики: зарплата захисника "вершкових" складає 14,5 млн євро на рік, тож аліменти становитимуть лише краплю в морі. Але ця історія – не тільки про цифри.

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Минулого року Мілітао вже зобов’язали оплачувати оренду житла Кароліни (незалежно від місця проживання), витрати на домробітницю, няню, басейн, медичні послуги, ліки та одяг. Сума на той момент складала щонайменше 25 тисяч реалів щомісяця. Тепер ця цифра виросте вдвічі – і це ще без урахування форс-мажорів.

Але й це не все. Мілітао подав зустрічний позов, звинувативши Кароліну в публікації брехливих матеріалів, які спровокували хейт, переслідування та словесні напади з боку її фанатів. Він вимагає видалити "провокаційний контент" і компенсувати моральні збитки – приблизно на 90 тисяч євро.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 27-річного центрбека 1 гол і 1 асист в 12 матчах Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що лідер Реала відписався від відомої моделі на тлі чуток про зраду.