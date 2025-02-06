Біловар: Хочу вигравати трофеї з Динамо
Захисник київського Динамо Крістіан Біловар прокоментував своє майбутнє у команді та висловився про перебіг зборів у Туреччині.
Слова футболіста наводить сайт "біло-синіх".
"Мені здається, на якій позиції ти б не грав, переходити з дитячого у дорослий футбол завжди трохи важкувато. Але для цього є дорослі товариші в команді, які допомагають і роблять цей процес трохи легшим.
Готуватимемося до матчів чемпіонату. Зокрема через тренувальний процес і через тренувальні ігри будемо цілеспрямовано готуватись до гри з Карпатами. Я думаю, ми зможемо добре підготуватися до чемпіонату.
Команда? Мікроклімат дуже хороший. Всі підбадьорюють один одного, спілкуються. А над чим саме працювали в тренувальному процесі, не можу сказати – це секрет.
Зараз моя мрія грати якомога більше матчів за головну команду, прогресувати й вигравати всі трофеї з Динамо", – розповів Біловар.
У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялось, що інший гравець Динамо може перебратись до одного з претендентів на вихід до АПЛ.