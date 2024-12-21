Значить, доля – зіграти зараз: Безотосний – про матчі з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
Ексголкіпер Габали та Чорноморця Дмитро Безотосний прокоментував жеребкування кваліфікацікації чемпіонату світу-2026 для збірної України.
Слова колишнього воротаря одеситів передає видання Azerisport.com.
"Я давно хотів, щоб збірні України та Азербайджану потрапили до однієї групи. Тільки більше цього хотілося, коли я грав у Габалі. Був спортивний інтерес, коли у вас так хвалили свої команди, хотілося побачити їх на тлі з нашими: Шахтарем, Динамо.
Так чи інакше, значить, доля – зіграти зараз, хоч нині український футбол не в кращому стані з огляду на всі події навколо нашої країни", – розповів Безотосний.
Колишній воротар Габали відмітив, що легкої прогулянки Україна не матиме в Баку, але наголосив, що клас українських гравців набагато вищий.
"Легкої перемоги Україна не матиме. Зрозуміло, що десь ми домінуватимемо. Але ми все знаємо, ти можеш домінувати, а потім припуститися однієї помилки і все - пішла паніка і все інше.
Тому складно передбачити, як буде. Цікаво буде подивитися цю гру в Баку. Але я не думаю, що Україна обіграє Азербайджан із рахунком 5:0 чи 7:0", – підсумував Безотосний.
Нагадаємо, національна команда України потрапила до групи D, в якій зустрінеться з Азербайджаном, Ісландією та переможцем чвертьфіналу Ліги націй Франція – Хорватія.
Нещодавно ФІФА оновило рейтинг збірних. Національна команда України зберегла за собою 25-ту сходинку.