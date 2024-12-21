Значить, доля – зіграти зараз: Безотосний – про матчі з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026

Ексголкіпер Габали та Чорноморця Дмитро Безотосний прокоментував жеребкування кваліфікацікації чемпіонату світу-2026 для збірної України.

Слова колишнього воротаря одеситів передає видання Azerisport.com.

"Я давно хотів, щоб збірні України та Азербайджану потрапили до однієї групи. Тільки більше цього хотілося, коли я грав у Габалі. Був спортивний інтерес, коли у вас так хвалили свої команди, хотілося побачити їх на тлі з нашими: Шахтарем, Динамо.

Так чи інакше, значить, доля – зіграти зараз, хоч нині український футбол не в кращому стані з огляду на всі події навколо нашої країни", – розповів Безотосний.