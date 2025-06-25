Не з дружиною і вже добре: гравець Флуміненсе застукав у своєму ліжку безхатька

Підготовка до Клубного чемпіонату світу для Флуміненсе виявилася не такою спокійною, як очікувалося.

Під час тренувального збору команди в місті Колумбія (Південна Кароліна, США) захисник Ігнасіо зіткнувся з вкрай незвичною ситуацією: у його готельний номер проник безхатько.

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За інформацією видання Ge Globo, інцидент стався в готелі Marriott, де зупинилася команда. Чоловік без постійного місця проживання зумів обійти охорону та вдертися прямо в номер футболіста. Коли Ігнасіо після тренування повернувся до готелю, його ключ не працював – номер виявився замкненим ізсередини.

Здивований гравець звернувся до служби безпеки, яка й відкрила двері. На ліжку спокійно спав безхатько. На щастя, жодних речей не було вкрадено, і обійшлося без інцидентів – незваного гостя просто вивели з приміщення.

Ge Globo

Нагадаємо, напередодні Флуміненсе впевнено здолав у межах турніру Ульсан з рахунком 4:2. За рахунок цієї перемоги бразильці очолили свій квартет, наздогнавши дортмундську Боруссію за очками (по 4).