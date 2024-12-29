Матч проти Лестера – ювілейний для Гвардіоли на чолі Манчестер Сіті

Манчестер Сіті в матчі 19 туру Англійської Прем'єр-ліги зустрічається з Лестером. Для Жузепа Гвардіоли цей поєдинок став 500 на чолі клубу.

Пресслужба "містян" опублікувала зворушливий ролик на честь цієї події.

За попередні 499 матчів Манчестер Сіті здобув 361 перемогу, 75 разів зазнав поразок, а ще 63 поєдинки завершились внічию.

За цей час Сіті здобули 18 трофеїв, включаючи шість перемог в АПЛ та одну Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що наразі "містяни" перебувають у глибокій кризі. Після 17 турів АПЛ підопічні Гвардіоли розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці, набравши 28 очок. В останніх 13 матчах Сіті зазнали дев'ять поразок.

Раніше Гвардіола висловив припущення, що команда зможе повернутись на свій звичний рівень.