Арсенал визначився з цінником на Троссара

Арсенал готовий продати атакувального півзахисника/вінгера Леандро Троссара влітку поточного року.

Про це повідомляє Sky Sport Switzerland.

Контракт Троссара з Арсеналом діє до літа 2026 року. "Каноніри" готові продати 30-річного бельгійця за суму в близько 20 мільйонів євро.

Сам Троссар хотів би залишитися в Арсеналі. Проте керівництво клубу планує нові придбання в атаку цього літа, тому "Каноніри" хотіли б позбутися гравця збірної Бельгії.

Троссар перейшов у Арсенал із Брайтона влітку 2023 року за 24 мільйони євро. В минулому сезоні на його рахунку 10 голів і 10 асистів у 56 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах.

У травні повідомлялося про інтерес до гравця з боку Мілана, Ювентуса та Наполі.