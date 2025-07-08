Арсенал визначився з цінником на Троссара
Леандро Троссар
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Арсенал готовий продати атакувального півзахисника/вінгера Леандро Троссара влітку поточного року.
Про це повідомляє Sky Sport Switzerland.
Контракт Троссара з Арсеналом діє до літа 2026 року. "Каноніри" готові продати 30-річного бельгійця за суму в близько 20 мільйонів євро.
Сам Троссар хотів би залишитися в Арсеналі. Проте керівництво клубу планує нові придбання в атаку цього літа, тому "Каноніри" хотіли б позбутися гравця збірної Бельгії.
Троссар перейшов у Арсенал із Брайтона влітку 2023 року за 24 мільйони євро. В минулому сезоні на його рахунку 10 голів і 10 асистів у 56 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах.
У травні повідомлялося про інтерес до гравця з боку Мілана, Ювентуса та Наполі.