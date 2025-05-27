Барселона близька до продовження контракту з польським ветераном

Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний найближчим часом не збирається знову завершувати кар'єру.

Про це повідомляє Goal.pl.

Польський воротар близький до підписання нового контракту з клубом. Нова угода буде розрахована на два роки, фінансові деталі не розголошуються.

Голкіпер допоміг Барселоні завоювати три трофеї, але після цього сезону його контракт закінчився, оскільки перша угода з каталонським клубом була укладена лише на 12 місяців. Останніми днями з'явилися різні спекуляції з цього приводу.

Каталонці навіть розглядали резервні варіанти на випадок відмови, сам гравець визнав, що рішення повністю залежить від нього та його родини.

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Нагадаємо, минулого літа Щенсний завершив кар’єру, проте восени відновив виступи, отримавши пропозицію від Барселони.

Поляк провів за каталонців 30 матчів, у яких пропустив 36 голів і 14 разів відстояв "на нуль".