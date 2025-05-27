Барселона близька до продовження контракту з польським ветераном
Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний найближчим часом не збирається знову завершувати кар'єру.
Про це повідомляє Goal.pl.
Польський воротар близький до підписання нового контракту з клубом. Нова угода буде розрахована на два роки, фінансові деталі не розголошуються.
Голкіпер допоміг Барселоні завоювати три трофеї, але після цього сезону його контракт закінчився, оскільки перша угода з каталонським клубом була укладена лише на 12 місяців. Останніми днями з'явилися різні спекуляції з цього приводу.
Каталонці навіть розглядали резервні варіанти на випадок відмови, сам гравець визнав, що рішення повністю залежить від нього та його родини.
Нагадаємо, минулого літа Щенсний завершив кар’єру, проте восени відновив виступи, отримавши пропозицію від Барселони.
Поляк провів за каталонців 30 матчів, у яких пропустив 36 голів і 14 разів відстояв "на нуль".