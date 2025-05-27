Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона близька до продовження контракту з польським ветераном

Олександр Булава — 27 травня 2025, 19:06
Барселона близька до продовження контракту з польським ветераном
Войцех Щенсний
Instagram

Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний найближчим часом не збирається знову завершувати кар'єру.

Про це повідомляє Goal.pl.

Польський воротар близький до підписання нового контракту з клубом. Нова угода буде розрахована на два роки, фінансові деталі не розголошуються.

Голкіпер допоміг Барселоні завоювати три трофеї, але після цього сезону його контракт закінчився, оскільки перша угода з каталонським клубом була укладена лише на 12 місяців. Останніми днями з'явилися різні спекуляції з цього приводу.

Каталонці навіть розглядали резервні варіанти на випадок відмови, сам гравець визнав, що рішення повністю залежить від нього та його родини.

Читайте також :
Відео Голлівуд відпочиває: Щенсний та Левандовський влаштували показову бійку на тренуванні Барселони

Нагадаємо, минулого літа Щенсний завершив кар’єру, проте восени відновив виступи, отримавши пропозицію від Барселони.

Поляк провів за каталонців 30 матчів, у яких пропустив 36 голів і 14 разів відстояв "на нуль".

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Войцех Щенсний

Войцех Щенсний

Голлівуд відпочиває: Щенсний та Левандовський влаштували показову бійку на тренуванні Барселони
Безжальний батько: Щенсний не дав сину забити шикарний гол ударом через себе
Щенсний запропонував юній зірці Барселони покурити з ним сигару під час чемпіонського параду
Щенсний оцінив можливість продовження контракту з Барселоною
Щенсний: Такого футболу, як у Барселони у цьому сезоні, я ще не бачив

Останні новини