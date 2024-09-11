Екслідер Динамо змінить учасника Ліги конференцій на турецький клуб

Колишній лідер київського Динамо Беньямін Вербич покине Панатінаїкос та приєднається до турецького Газіантепа.

Про це пише видання SDNA.

Варто відзначити, що наставник афінського клубу Дієго Алонсо не розраховує на словенця і навіть не включив його до заявки на сезон.

Раніше головним претендентом на Вербича був АПОЕЛ, але кіпрський клуб не захотів брати на себе зобов'язання платити 100% зарплати футболіста. Представник турецької Суперліги готовий взяти його в оренду із таким пунктом.

Вербич перейшов до Динамо у 2018 році. За нього віддали датському Копенгагену 4 млн євро. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Вербич відправлявся в оренду до Легії. Влітку 2022 року він приєднався до грецького Панатінаїкоса на правах вільного агента.