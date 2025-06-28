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Форвард збірної Португалії може перейти у Саудівську Аравію

Олег Дідух — 28 червня 2025, 21:35
Форвард збірної Португалії може перейти у Саудівську Аравію
Жоау Фелікс
Getty Images

Форвард Челсі та збірної Португалії Жоау Фелікс може продовжити кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє TalkSport.

За їхньою інформацією, в послугах Фелікса зацікавлений Неом. Окрім цього, Аль-Наср розглядає кандидатуру португальця на випадок, якщо не вдасться підписати вінгера Ліверпуля Луїса Діаса.

Нагадаємо, другу половину поточного сезону Фелікс провів у оренді в Мілані, проте італійський клуб вирішив не викупляти форварда. Права на португальця належать Челсі, в плани якого гравець також не входить.

Контракт Фелікса з Челсі діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро. Сумарно за Челсі та Мілан у поточному сезоні 25-річний форвард провів 41 матч, відзначившись у них 10 голами та 3 асистами.

Челсі Аль-Наср Жоау Фелікс

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