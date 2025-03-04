Гравець Манчестер Юнайтед може продовжити кар'єру в якості одноклубника Трубіна

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф може повернутися в Португалію цього літа.

Про це повідомляє португальське видання Record.

Чинний контракт 30-річного шведа з "червоними дияволами" закінчиться після цього сезону, і все йде до того, що сторони припинять співпрацю.

Згідно з джерелом, Лінделеф розглядає варіант із поверненням до Бенфіки, де його хоче бачити президент "орлів" Руй Кошта. Португалець вірить, що центрбек допоможе команді Анатолія Трубіна своїм досвідом.

До того ж, Лінделеф може замінити Ніколаса Отаменді, чиє майбутнє на "Ештадіу да Луж" залишається у підвішеному стані. Контракт 37-річного аргентинця з Бенфікою також завершиться цього літа.

Віктор Лінделеф виступав за Бенфіку з 2015 по 2017 роки, після чого він за 35 мільйонів євро перейшов до Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що завтра, 5 березня, відбудеться матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Барселоною. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер лісабонського клубу Бруну Лаже прокоментував відпочинок Анатолія Трубіна в останніх двох іграх.