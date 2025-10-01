Збірна Англії назвала найкращого футболіста сезону-2024/25

Найкращим футболістом збірної Англії у сезоні-2024/25 визнаний півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Переможець був визначений за результатами голосування уболівальників

Друге місце посів півзахисник Арсенала Деклан Райс, а третю сходинку зайняв нападник Баварії Гаррі Кейн.

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 22-річний Беллінгем провів 8 матчів за збірну Англії, забивши один та зробивши три асисти. Він став лише другим англійським гравцем, який здобув таку нагороду, виступаючи у складі закордонного клубу. Першим був Оуен Гаргрівз у 2006 році, тоді він представляв Баварію.

Нагадаємо, напередодні хавбек відновлювався після операції на лівому плечі, яку він переніс влітку. Англієць отримав вивих плеча ще у 2023 році у поєдинку з Райо Вальєкано, але тоді футболіст обрав такий план відновлення, який дозволяв йому надалі грати у футбол.