Баєр підпише одного з лідерів ПСВ: інсайдер розповів подробиці
Малік Тілльман
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Півзахисник ПСВ Малік Тілльман близький до переходу в Баєр.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, німецький клуб вже погодив трансфер 21-річного американського гравця за 35-40 мільйонів євро.
Зазначається, що тепер клуби мають узгодити структуру оплати переходу гравця збірної США.
У сезоні 2024/25 Тілльман провів 34 матчі, в яких забив 16 голів та віддав 5 гольових передач.
Нагадаємо, Баєр у поточне літнє трансферне вікно залишили півзахисник Флоріан Вірц та захисник Джеремі Фрімпонг, які стали гравцями Ліверпуля.