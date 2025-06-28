Баєр підпише одного з лідерів ПСВ: інсайдер розповів подробиці

Півзахисник ПСВ Малік Тілльман близький до переходу в Баєр.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, німецький клуб вже погодив трансфер 21-річного американського гравця за 35-40 мільйонів євро.

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen are now at final stages of Malik Tillman deal with details to be sorted.. and then, all done.



Bayer are confident to get deal done for fee around €35/40m. Structure of the agreement now being discussed. pic.twitter.com/BxHX9yHx8g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2025

Зазначається, що тепер клуби мають узгодити структуру оплати переходу гравця збірної США.

У сезоні 2024/25 Тілльман провів 34 матчі, в яких забив 16 голів та віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, Баєр у поточне літнє трансферне вікно залишили півзахисник Флоріан Вірц та захисник Джеремі Фрімпонг, які стали гравцями Ліверпуля.