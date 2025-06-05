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Антоні може возз’єднатися з Тен Гагом у Баєрі

Олег Дідух — 5 червня 2025, 17:09
Антоні може возз’єднатися з Тен Гагом у Баєрі
Антоні
Getty Images

Баєр проявляє інтерес до бразильського вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, німецький клуб наразі лише моніторить ситуацію навколо гравця. Ніяких конкретних дій з боку Баєра поки що не було.

Нагадаємо, наприкінці травня Баєр очолив Ерік тен Гаг. Саме під керівництвом нідерландського фахівця Антоні провів найуспішніший період у кар’єрі в Аяксі та отримав від того ж тен Гага запрошення у Манчестер Юнайтед влітку 2022 року.

Другу половину поточного сезону 25-річний бразилець провів у оренді в Бетісі, де відзначився 9 голами та 5 асистами у 26 матчах. Раніше повідомлялося про те, що наступний сезон Антоні може провести в оренді в іншому іспанському клубі, Вільярреалі.

Антоні Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг Баєр Леверкузен

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