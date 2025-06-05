Антоні може возз’єднатися з Тен Гагом у Баєрі

Баєр проявляє інтерес до бразильського вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, німецький клуб наразі лише моніторить ситуацію навколо гравця. Ніяких конкретних дій з боку Баєра поки що не було.

Нагадаємо, наприкінці травня Баєр очолив Ерік тен Гаг. Саме під керівництвом нідерландського фахівця Антоні провів найуспішніший період у кар’єрі в Аяксі та отримав від того ж тен Гага запрошення у Манчестер Юнайтед влітку 2022 року.

Другу половину поточного сезону 25-річний бразилець провів у оренді в Бетісі, де відзначився 9 голами та 5 асистами у 26 матчах. Раніше повідомлялося про те, що наступний сезон Антоні може провести в оренді в іншому іспанському клубі, Вільярреалі.