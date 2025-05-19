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Вільярреал може орендувати Антоні

Олег Дідух — 19 травня 2025, 17:16
Вільярреал може орендувати Антоні
Антоні
Getty Images

Вільярреал може орендувати бразильського вінгера Манчестер Юнайтед Антоні на наступний сезон.

Про це повідомляє El Nacional.

За їхньою інформацією, головний тренер Вільярреала, Марселіно, хоче підсилити атаку команди на наступний сезон. Антоні міг би чудово вписатися в його тактичні побудови. Манчестер Юнайтед готовий взяти на себе частину зарплати бразильця.

Бетіс, у складі якого вінгер проводить другу половину поточного сезону, також зацікавлений у оренді бразильця на наступний сезон. Проте Вільярреал виглядає для Антоні більш привабливим варіантом продовження кар’єри через участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Бетіс гратиме у Лізі Європи.

Після переходу в Бетіс у січні поточного року Антоні взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 8 голами та 5 асистами. Трансферна вартість 25-річного бразильця оцінюється у 20 мільйонів євро.

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