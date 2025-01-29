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Баєр орендував півзахисника Астон Вілли

Станіслав Лисак — 29 січня 2025, 20:40
Футболіст Баєра Еміліано Буендія
Еміліано Буендія (справа)
Баєр Леверкузен

Баєр завершив перехід аргентинського півзахисника Астон Вілли Еміліано Буендії.

Про це повідомляє пресслужба "фармацевтів".

Леверкузенці відреагували на травму нападника Мартіна Тер'єра та підписали гравця "левів", який виступатиме під 16 номером.

Трансфер відбувся на правах оренди до кінця сезону-2024/2025. Зазначимо, що контракт аргентинця з Астон Віллою розрахований до літа 2026 року.

Transfermarkt оцінює Еміліано Буендію у 18 мільйонів євро. У липні 2021 року аргентинський футболіст переходив у Астон Віллу за 38,4 млн.

Раніше повідомлялося, що Баєр може підписати півзахисника Манчестер Сіті Джеймса МакАті.

Астон Вілла Баєр Леверкузен Еміліано Буендія

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