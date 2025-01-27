Баєр спробує оформити оренду гравця Манчестер Сіті

Атакувальний хавбек Манчестер Сіті Джеймс МакАті опинився на радарі Баєра, який хоче орендувати його.

Про це повідомляє Sky Sports.

Згідно з джерелом, "фармацевти" планують взяти 22-річного англійця в оренду до кінця нинішнього сезону. При цьому німецькуй клуб хоче включити в угоду пункт про опцію викупу футболіста за 25 мільйонів євро.

Однак є великі сумніви щодо здатності "містян" віддати МакАті в оренду. Це пов'язано із тим, що Сіті вже заповнив шість вільних слотів для вихідних оренд відповідно до правил ФІФА.

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Команда Жузепа Гвардіоли вже віддала в оренду Калвіна Філліпса, Яна Коуту, Максимо Перроне, Іссу Каборе та Джоша Вілсон-Есбранда. А кілька днів тому до цього списку додався Кайл Вокер.

Повідомляється, що Манчестер Сіті не отримував жодних офіційних пропозицій щодо МакАті від Баєра або інших клубів.

У поточному сезоні Джеймс МакАті взяв участь у 14 матчах, у яких відзначився п'ятьма голами, зокрема хеттриком у грі Кубку ліги проти Солфорда (8:0).