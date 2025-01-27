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Баєр спробує оформити оренду гравця Манчестер Сіті

Олексій Погорелов — 27 січня 2025, 15:34
Баєр спробує оформити оренду гравця Манчестер Сіті
Джеймс МакАті
Associated Press

Атакувальний хавбек Манчестер Сіті Джеймс МакАті опинився на радарі Баєра, який хоче орендувати його.

Про це повідомляє Sky Sports.

Згідно з джерелом, "фармацевти" планують взяти 22-річного англійця в оренду до кінця нинішнього сезону. При цьому німецькуй клуб хоче включити в угоду пункт про опцію викупу футболіста за 25 мільйонів євро.

Однак є великі сумніви щодо здатності "містян" віддати МакАті в оренду. Це пов'язано із тим, що Сіті вже заповнив шість вільних слотів для вихідних оренд відповідно до правил ФІФА.

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Команда Жузепа Гвардіоли вже віддала в оренду Калвіна Філліпса, Яна Коуту, Максимо Перроне, Іссу Каборе та Джоша Вілсон-Есбранда. А кілька днів тому до цього списку додався Кайл Вокер.

Повідомляється, що Манчестер Сіті не отримував жодних офіційних пропозицій щодо МакАті від Баєра або інших клубів.

У поточному сезоні Джеймс МакАті взяв участь у 14 матчах, у яких відзначився п'ятьма голами, зокрема хеттриком у грі Кубку ліги проти Солфорда (8:0).

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