Баварія наблизилась до продовження контракту з центральним захисником

Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано наблизився до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сторони невдовзі підпишуть угоду, яка буде розрахована до 2030 року, а сам француз у нещодавньому коментарі оцінив переговори як "позитивні".

🚨⏳ Clear progress in the negotiations with Dayot #Upamecano! Max Eberl has confirmed our report from yesterday, saying: “Talks have been good.” 🇫🇷 https://t.co/6qFLOuWZjL — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 16, 2025

У сезоні-2024/25 Упамекано зіграв 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "червоних" влітку 2021 року за 40 млн євро з РБ Лейпцига.

Раніше Монако оголосило про підписання іншого захисника Баварії.