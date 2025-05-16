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Баварія наблизилась до продовження контракту з центральним захисником

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 12:04
Баварія наблизилась до продовження контракту з центральним захисником
Дайо Упамекано
instagram.com/upamecano

Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано наблизився до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сторони невдовзі підпишуть угоду, яка буде розрахована до 2030 року, а сам француз у нещодавньому коментарі оцінив переговори як "позитивні".

У сезоні-2024/25 Упамекано зіграв 33 матчі на клубному рівні, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "червоних" влітку 2021 року за 40 млн євро з РБ Лейпцига.

Раніше Монако оголосило про підписання іншого захисника Баварії.

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